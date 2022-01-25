地板增貼「保持社交距離」Q版春聯貼紙標示，讓信徒安心參拜。（曹婷婷攝）

全台疫情升溫，台南正統鹿耳門聖母廟決議採取最嚴謹防疫態度，宣布已有37年歷史、原訂2月12日舉辦的「迓春牛」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將延期舉行。廟方強調，「迓春牛」、「搶春牛」若逾節氣將停辦，國際高空煙火、炸蜂炮遵守政府規定，待疫情趨緩，就會立刻請示媽祖擇期辦理。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮說，「迎春牛」儀典已延續37年，而新春嘉年華系列活動更擁有全台知名高人氣，元宵節前夕的「迓春牛遊行」、長達40分鐘「國際高空煙火」、「炸烽炮」，每年都吸引全台數十萬遊客蜂擁而至，去年因疫情停辦，原本今年要擴大舉辦，結果，農曆年前本土疫情又升溫，經內部開會後，決議宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」延期。

他說，過年期間，大年初一開春古禮文化儀式及其他新春民俗活動都正常舉辦，但新春期間不提供擲筊、求籤服務，媽祖殿、五王殿出入口使用「防疫偵測門」量測體溫、酒精消毒，增派清潔人員每日2次全廟噴灑次氯酸消毒，並主動收起拜墊、地板增貼「保持社交距離」Q版春聯貼紙標示，讓信徒安心參拜。

王增榮說，廟宇是信徒求心靈平安的地方，疫情期間更需要神明庇佑，正統鹿耳門聖母廟將嚴守防疫相關規定，新春期間歡迎全台民眾前來參拜。