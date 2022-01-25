台灣民意基金會今公布最新民調顯示，國人對開放日本福島暨周邊四縣市產品的態度，3成9支持開放， 5成5不支持，支持者比前兩次增加10.5個百分點；反對者減少 10.9 個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這不能不說是台灣人態度的一個大翻轉。

但國人對蔡政府維護食品安全能力的信心，4成8對有信心，4成7沒有。游盈隆說，顯示台灣人此刻對蔡政府維護國人食品安全的能力看法分歧。

被問到「如果蔡政府決定『為提升台日關係，在嚴格審查下，開放日本福島及核災區周邊四縣市農產品與食品進口』，請問您會不會支持？」結果發現12.3％非常支持， 26.5％還算支持，17.5％不太支持，37.1％一點也不支持，6.7％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆說，這項發現傳遞一個訊號，若蔡政府近期開放日本福島及周邊四縣市農產品和食品進口，將遭遇全國明顯過半數民意反對，但相對開放美國萊豬進口時所遭遇的強大民意杯葛，已弱化許多。

他說，比較2020年9月、2022年1月民調結果，支持開放者增加10.5 個百分點，反對者減少10.9個百分點；2016年11月支持開放只有 19.2％，2020年9月上升到 28.3％，2022年1月再上升到 38.8％；反對者從76.3％降到65.5％及54.6％。

他認為態度大轉變可能因爲日本即時對台捐贈AZ疫苗，解決台灣燃眉之急；此外，近幾年從安倍、菅義偉到現任岸田內閣，都強烈關切台海情勢，並公開具體表達台海有事不會坐視的立場與態度；且去年反萊豬公投議題，蔡政府提出將開放美國萊豬進口政策連結到國際貿易與台美關係，不侷限在食安問題上， 這可能在相當程度上改變了台灣人對類似議題的想像。

至於問「一般說來，您對蔡政府維護(國人)食品安全的能力，有沒有信心？」15％非常有信心，32.8％還算有，20％不太有，27.1％一點也沒，5.1％沒意見、不知道、拒答。

他說，比較過去三次類似調查結果，2016年11月有信心者 28％，2020年9月上升到45.4％，2022年1月 再上升到47.8％；沒信心則分別是66.9％、49.8％、47.1％。

他認為，台灣人信心明顯提昇是從2020年9月開始，顯示2020 年蔡英文連任總統成功後，各項施政表現在民眾心目中已經和2016執政初期截然不同。