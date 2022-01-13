臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

宜蘭縣政府今天（13日）傳出遭廉政署搜索，廉政署人員一早前往縣長林姿妙官邸、縣府地政處長辦公室，連住家都遭同步搜索。中午12時40分廉政署人員從地政處長辦公室帶走一箱資料，並將處長楊崇明帶離縣府調查；而林姿妙也被檢方約談。媒體人朱凱翔則在粉專寫下「唇亡齒寒」、「各個擊破」八字，讓不少網友認為暗藏玄機。

林姿妙今天上午原有公開行程，但一早忽然取消，改由副縣長林建榮代為出席，中午傳出，早上縣長官邸與她住家都遭搜索，廉政署同步前往地政處調查。宜蘭地檢署預定搜索告一段落再說明。

對此，朱凱翔在其所經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文寫道：「妳說，沒有核安，沒有核四。我說，沒有廉政，沒有連任。」似暗指林姿妙在四大公投期間，與挺核的國民黨立場不同調一事。朱更在文末特別標註「唇亡齒寒」、「各個擊破」兩個關鍵字。

此文發出後引發熱議，網友紛紛留言：「還在哪歲月鏡好，投票完就玩完了……塔綠班吃素？」「繼續歲月靜好，直到各個被擊敗」、「精彩，不挺核四，現在被反殺了吧」、「嚇死人了，民進黨真不是蓋的」、「好意味深長的八個字」。