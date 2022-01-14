臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

宜蘭地檢署昨天指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回宜蘭縣縣長林姿妙等人約詢，今天（14日）凌晨4時47分，林被送至地檢署複訊中。全案牽連甚廣，複訊對象連林的子女都在列，但複訊後均請回。此消息引發熱議，不少網友卻喊話要新北市市長侯友宜小心，認為此事搞不好有政治目的，且林與侯在公投案期間對核能的看法與藍營立場不盡相同，網友呼籲藍營再不團結，將被逐一瓦解。

《中國時報》報導指出，除縣府外，縣長官邸、林姿妙住家與羅東鎮公所等30餘處也遭廉政署搜索，林姿妙、吳秋齡均被約談。縣府一級主管除了楊崇明，傳出縣府祕書處長曾成陽、建設處代理處長吳朝琴、交通處長黃志良與1名科長也遭約談。此外，曾任國民黨不分區國大代表的林束梅是林姿妙堂姊，亦遭約談，引發外界議論，地方指出林束梅是「長年在蘇澳地區呼風喚雨的藍營高層」。

目前檢方尚未說明案由，外界都議論紛紛，4名縣府一級主管中，交通處長黃志良、祕書處長曾成陽請回外，檢方向法院聲請羈押吳朝琴，楊崇明獲5萬元交保，到地檢署接受複訊有不少知名地方人士，如前議員劉石純、羅東鎮長吳秋齡、吳秋齡夫婿魏炎輝等人。

此事引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》等相關新聞連結留言：「塔綠班的司法迫害來了？」、「急於打壓對塔綠班的選情真的有幫助嗎？」「選戰伎倆開打了，針對民調高的下重手。偵訊起訴到判決結果，就算平安無事也已選舉結束，讓妳元氣大傷助他綠營聲勢」、「侯友宜要小心了」、「宜蘭隔壁的有開始抖了嗎？」「所以說國民黨要團結，誰都不能獨善其身」、「一盤散沙，逐一擊破」；但也有網友認為此事與政治無關，不應做過多聯想。