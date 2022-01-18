新北跟進桃園提前放寒假？侯友宜這麼說 11:342022/01/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被問到新北市有無可能跟進桃園提早放寒假？新北市長侯友宜說，新北市目前疫情穩定，會隨時觀察，會做好滾動式檢討。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情拉警報，桃園多所學校陸續停課停提早放寒假，新北市長侯友宜今出席新北市智能漁港系統啟用記者會時，被問到新北市有無可能跟進提早放寒假？他說，新北市目前疫情穩定，會隨時觀察，會做好滾動式檢討，但現階段沒有要提早停課準備，按照學期規定時間做好放寒假的時間。 與病毒共存想得太簡單？ 留美生曝國外風向：沒確診過是異類 竹縣義民中學學生確診 與竹巿三民國小染疫生同家庭 #寒假 #新北市 #侯友宜 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兒揹老父穿越雨林 徒步12小時打疫苗 醫拍下一幕惹哭萬人 10:142022/01/18 搜奇 西堤群聚恐怖傳染力與變冷有關 醫警告：24小時別做這動作 11:282022/01/18 生活 學生首確診 新竹市三民國小今起停課14天提早進入寒假 08:232022/01/18 生活 吃西堤！桃園新增2校學生確診 國高中考完期末考直接放寒假 09:432022/01/18 生活 印媒專訪斯洛維尼亞總理：與台洽談互設代表處 10:212022/01/18 政治 社區多點齊發「最擔心這1例」 前台大醫嘆：已有點匡不住了 10:232022/01/18 生活 普篩5000人找不到感染源 亞東醫院院長：病毒恐已在社區 11:172022/01/18 生活 台灣人在大陸》台灣人來大陸必須做的事 00:022022/01/18 兩岸徵文 新竹市40多歲男自認足跡與確診者重複採檢 結果1家4口確診 11:082022/01/18 生活 侯友宜要求亞東醫院追查感染源 04:102022/01/18 焦點要聞 視察疫苗接種被問民調 侯友宜：務實做好每一件事 10:572022/01/18 政治 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 社區多點齊發「最擔心這1例」 前台大醫嘆：已有點匡不住了 - 時事 普篩5000人找不到感染源 亞東醫院院長：病毒恐已在社區 - 生活 17例本土「最擔心這1例」 醫曝潛在危機：代誌大條了 - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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