疫情拉警報，桃園多所學校陸續停課停提早放寒假，新北市長侯友宜今出席新北市智能漁港系統啟用記者會時，被問到新北市有無可能跟進提早放寒假？他說，新北市目前疫情穩定，會隨時觀察，會做好滾動式檢討，但現階段沒有要提早停課準備，按照學期規定時間做好放寒假的時間。