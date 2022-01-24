原先預計採購1萬份的默克藥廠口服抗病毒藥，降載採購數量至5千人份，24日已有2016人份抵台，將提供給有重症風險因子的輕中度確診者使用。專家諮詢小組召集人張上淳指出，我國因為有參與其臨床試驗，因此藥物及早進入台灣，為亞太地區第二個拿到默克藥廠口服藥的國家。

媒體詢問是否會規劃將新冠口服藥給打疫苗不會產生免疫反應的民眾，作為預防性投藥？張上淳回應，輝瑞、默克2公司藥物有朝預防方向使用，有兩個層次。

他解釋，第一是普遍性使用，但不太可行，難以預知得吃多久的藥。第二是針對接觸確診者後的預防性使用，較為可行，兩家公司都朝此方向做臨床試驗，但進行不順利，其中一點是因為受試者是要沒有打過疫苗的人，但現在都沒有打過疫苗的民眾不多，在沒有實證資料的狀況下不會輕易使用。

指揮官陳時中表示，默克藥廠降載採購數量，輝瑞口服藥將提高到2萬份。而150萬劑的莫德納疫苗將於這兩天送到，惟受美國5G干擾航班因素影響，到貨時間仍不確定。