印度神童阿南德的預言從2022年一開年就不斷命中，他預言疫苗不是萬靈丹、極端氣候災難、國際地緣政治不穩都一件件說中，阿南德最新預言，警告一直到2月台、美、英、義疫情將快速蔓延，3、4月更恐發生戲劇性的大災難，引爆嚴重極端氣候及經濟問題。

印度神童阿南德年初預言就警告，2022年是「月亮年」，出現極端氣候的機率非常高，結果15日南太平洋東加王國海底火山大規模噴發，引起異常巨浪，美國西岸、日本都發布海嘯警報，還導致秘魯發生漏油事件。

以及阿南德觀察到「8星連珠」的天文異相，代表全球疫情不會好轉，反而將再爆一波高峰，像是台灣疫情從16日起，8天暴增224例本土個案，韓國昨天單日增7630例確診，創疫情來次高紀錄，日本22和23日更連兩日破五萬人確診，疫情再創2年來新高，都與阿南德的預言不謀而合。

根據阿南德最新預言，2月台灣、英國、義大利及美國的疫情仍將快速蔓延，且從現在開始到2月國際局勢不穩，烏克蘭危機將繼續升溫，烏俄隨時可能開戰。

阿南德提醒，除了2月的疫情蔓延和國際局勢動盪外，到了3、4月更是戲劇化，火星、土星「雙星合相」的天文異相出現，預言3到4月恐爆發下一波大災難。可能會有嚴重的氣候、經濟問題發生，直到4月之後，經濟才好轉，疫情逐漸減少，5月新冠病毒將以新形態與世人共存。