新北又爆確診？侯友宜下午親上火線 10:442022/01/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市疫情又有狀況？新北市長侯友宜今臨時新增行程，下午2時40分將舉辦疫情說明會對外說明。據悉，今是防疫會議後的例行公開行程，新北目前無新增個案。 宗教團體停辦遶境有進一步管制？侯友宜：新北按中央規定辦理 蘇貞昌虎年會面臨下台命運？蔡上機如是分析… #新冠肺炎 #台灣 #新北 #確診個案 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診分布圖「雙北與桃園同色」 侯友宜回應了 11:552022/01/23 生活 罰金遠不及訂單？亞旭遭重罰仍不停工 侯友宜：鼓勵企業快篩 11:302022/01/23 生活 蔡英文肯定蔣經國遭批 侯友宜：對國家有貢獻都要感恩 12:242022/01/23 政治 餐廳落實實聯制 侯友宜：新北一定緊盯 12:122022/01/23 生活 中時社論》陳時中想選舉 還是想疫情？ 19:072022/01/23 中時社論 Omicron疫情延燒 侯友宜臉書曝「最新備戰」 網友推爆 09:272022/01/24 政治 首批新冠口服藥物今抵台 1萬人份！適用對象曝 05:592022/01/24 生活 政治人物、公職人員禁跑攤 侯友宜：行程會參酌疫情變化調整 13:112022/01/23 政治 推廣正念教育 新北辦7場研習850名教師參與 10:492022/01/24 寶島 民眾憂群聚感染逐漸擴大 侯友宜：和中央並肩作戰管控境內 13:382022/01/23 生活 疫情升溫 新北宣布：校園若有確診足跡會暫停開放 10:232022/01/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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