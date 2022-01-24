侯友宜幫監護童湘湘、婷婷仔細挑選衣物（戴上容攝）

農曆新年將至，新北市好日子愛心大平台，結合台灣優衣庫有限公司(UNIQLO)及國際獅子會和環保局推出「新年新衣暖暖愛」活動，捐贈70位安置兒少衣物，新北市長侯友宜24日化身侯爸爸陪著安置兒少挑選新衣，2位監護寄養童湘湘和婷婷挑選到鬼滅之刃裡人物衣服興奮地跳起來。

社會局長張錦麗表示，這次「新年新衣暖暖愛」活動，是由新北市好日子愛心大平台，結合台灣優衣庫有限公司(UNIQLO)及國際獅子會和環保局「耶誕環保挖寶趣活動」所得共同捐贈。

其中UNIQLO提供1千件刷毛毯、1千個防菌口罩和900件新衣，市值共400萬元；獅子會300A2區第八專區贊助20萬元，挖寶趣所得贊助30萬元，一起提供給新北市家外安置兒少使用。

侯友宜在新北市家扶中心督導范淑芬、獅子會300A2區第八專區聯合社會服務主席高奇平、台灣優衣庫公司部長黃佳瑩及多位寄養家庭媽媽的陪同下，一起進入賣場內挑選喜愛的衣服。

侯友宜表示，新北市每年約有700多名係因家庭變故或是其他因素而安置於相關單位的兒少，在農曆新年前，希望讓安置兒少能感受到家庭的溫暖，像一般孩子一樣可以穿新衣、戴新帽，開開心心的過新年。

侯友宜陪著2名監護童湘湘和婷婷挑選衣物，侯友宜扮起侯爸爸仔細地幫湘湘和婷婷挑選淡紫色防風外套，還有毛衣、外褲等，兩名孩子各挑了4件，侯友宜問她們要選什麼？兩人不約而同都說要選鬼滅之刃裡人物的相關衣服，在工作人員的引導下，小孩試穿後高興的跳起來。

寄養媽媽林律華表示，婷婷從9個月就來到她家，目前已經小一，乖巧又懂事，另一名小三的湘湘則由徐季幼帶養，季幼媽媽分享，擔任20多年的寄養媽媽生涯中，帶過40多位孩童，孩子在長大後還會回來探望她，她說這是她生命中最大回饋。