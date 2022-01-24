蘇貞昌面對疫情一句「戒慎不必恐懼」 侯友宜這樣看

疫情升溫，行政院長蘇貞昌23日視察時指出，Omicron傳播比較快速，但都比較輕症，甚至於無症狀，政府呼籲全體國民，「戒慎不必恐懼」，政府盡一切的努力，就是要延緩Omicron傳染的速度；新北市長侯友宜表示，面對疫情的千變萬化，絕對不能掉以輕心。

蘇貞昌23日視察時表示，Omicron病毒的特性是傳播快速，瞬間成為全世界主流，但是都比較多是屬於輕症或無症狀，台灣情形也是一樣，呼籲全體國人同胞「戒慎」、「不必恐懼」，政府盡一切努力來延緩病毒傳播速度，讓社會安定。

侯友宜24日說，新北的疫情目前在盤點醫療量能，雖然有零星個案，現在啟動平寧計畫全面防守當中，希望防守之餘，也能協助隔壁的縣市，新北市「戒慎恐懼，全力防範」。

媒體進一步提問，蘇貞昌說「戒慎不必恐懼」，然而侯友宜表示「戒慎恐懼，全力防範」，是不是因為有所擔憂？侯友宜回應，其實面對疫情的千變萬化，防疫過程絕對不能掉以輕心，守住民眾春節期間，大家保持防疫的心情，不能掉以輕心，才能過好年。