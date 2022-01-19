國民黨文傳會主委凌濤日昨發文指出，自從「曾遭收押」的雲林縣籍民進黨立委蘇治芬，於本月4日喊出「下架雲林張家」後，監察院即在隔日火速發函雲林縣府，並指派3名監委準備於本月24日南下調查。凌濤說，在綠營執政下，「獨立機關」變相成為清查政敵工具，政治追殺戲碼不斷上演，台灣民主再次被民進黨深深傷害。

從中二補選開始，國民黨籍縣市首長即接連遭遇前所未有的政治追殺，以宜蘭縣長林姿妙為例，即遭大動作搜索、約談，傷害了名譽，最後卻是「無保請回」！眼見國家機器清算追殺林姿妙尚未完結，現又磨刀霍霍指向雲林縣長張麗善。民進黨動用國家資源對藍營發動「政治追殺」的同時，卻放任內部「地方派系」罔顧人民利益各自分封，台灣人民都在看。

惟依「五權分立」的憲政體制規範，立法委員依法並無對「司法、監察」指揮之權，因此，凌濤其實意指民進黨為主角，蘇治芬為言論免責的配角，司法院、監察院則配合跑龍套，群演一齣「下架雲林張家」歲末大戲，如此劇情，台灣人民確實會拉板凳準時收看。

至於「拿大砲打小鳥」、違反比例原則，在台灣人民眼中「只拍蒼蠅，不打老虎」的監察院而言，已是其長期以來的既定形象。監察院如此自甘墮落，淪為執政者的工具，助長威權成為輾壓人民的劊子手，五權分立的原則也淪為五權一體。台灣民主在蔡政府手中已經是「真集權、假民主」了。

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