台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日舉行投票，雙方陣營把握最後時間爭取選民支持。對於林昶佐罷免案，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日表示，從公投結果來看，民進黨撒了非常多資源，結果只贏泛藍一點點，代表整個泛藍陣營的潛在支持者非常多，且他觀察到，現在萬華青年公園那一帶整個都動起來了，「泛藍全部團結起來了」。

吳子嘉8日在其主持的網路節目「董事長開講」表示，民進黨在這次公投花了上億元，結果只贏國民黨一點點，代表整個泛藍陣營的潛在支持者非常多。吳子嘉解釋，他觀察到在萬華區青年公園住的眷村族群都動起來了，全部團結起來了，且資深媒體人趙少康、前台北市長郝龍斌、戰鬥藍也去了，因為主要是綠軍做得太過分，打得太超過了，會讓有些人會覺得林昶佐也沒那麼好。

對於有網友提問「林昶佐是因為政府防疫不力，把破口推給萬華，所以被人提案罷免，結果現在疫情再起，正副總統不顧防疫，三天兩頭替林昶佐站台，這是在幫他還是害他？」

吳子嘉表示，林昶佐的事情就是掛在民進黨打過頭這個問題上，因為台灣人是很樸實、單純的，今天林昶佐會被搞成這樣，是被民進黨害慘的，因為本來沒人注意到林昶佐罷免案，結果最近幾天，民進黨突然大軍壓境，把整場罷免案的溫度燒起來，把在地的國民黨議員嚇壞了。