前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰發表聲明退黨，表明2022年要走自己的路，引發各界關注，更有人界更猜測，于北辰退黨後下一步為競選桃園市議員。不過，前民進黨立委郭正亮認為，于北辰可能會到桃園市第六選區參選，並指于北辰可能有看到這種可能性，而他也不一定會加入民進黨。

郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，若于北辰要參選，有一區是有機會的，「因為趙正宇不一定會選」，趙正宇那區是八德區，他本來是退撫軍人協會理事長，是黃復興出身，擔任過三屆桃園縣議員，他用無黨籍參選立委，民進黨也支持他，當選後就加入民進黨團運作。

郭正亮指出，這一區非常藍，本來是前國民黨立委孫大千選區，于北辰去補這區是有可能的，「就是桃園第六選區，八德那一區」，並非完全沒機會。于北辰可能看到這種可能性，而于北辰也不一定會加入民進黨。

郭正亮透露，民進黨在桃園曾經想提名前退輔會主委胡鎮埔參選立委，民進黨不是沒在運作軍系這塊，因為在有些選區參選，要和軍方有點淵源，不然根本們辦法經營。因為桃園確實有一些區，民進黨確實長期沒有人民調足以當選。

此外，針對參選桃園市議員，甚至是市長的傳聞，于北辰則回應，自己和民進黨理念不合，以前的同志不用這麼急著幫他找工作，且民進黨也沒有徵召他。