【LIVE直播】疫情記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎本土個案今再+0，新增13例境外移入個案，其中11人為突破性感染，2人的疫苗接種情況仍在調查中。確診個案中無新增死亡。

今日新增13例境外移入個案，為8男、5女，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(10例，案16952-16954、案16956-16962)、多明尼加(案16955)、俄羅斯(案16963)、立陶宛(案16964)，入境日介於今年12月7日至12月22日。除烏克蘭入境的案16963、16964疫苗接種機率調查中外，其他個案都是突破性感染，接種廠牌為AZ、科興、BNT。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,829,258例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,810,401例排除)，其中16,853例確診，分別為2,200例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。