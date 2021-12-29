3C時代，人人手上一機，連小孩也不例外。近日，大陸國家衛健委展開線上訪談解讀《中國人群身體活動指南（2021）》，其中，大陸疾病預防控制中心營養學首席專家趙文華表示，「不建議2歲及以下兒童看各種螢幕」。

對於《指南》（2021）中不同人群的主要推薦建議，趙文華表示，針對2歲及以下兒童，一是每天與看護人進行各種形式的互動式玩耍；二是能獨立行走的幼兒每天進行至少180分鐘（3小時）的身體活動；三是受限時間每次不超過1小時；四是不建議看各種螢幕。