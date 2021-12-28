Omicron變種病毒肆虐全美，導致美國單日新增確診數突破20萬大關，染疫住院人數亦同步增加，現在醫療系統和病毒檢測量能雙雙告急，為此，拜登總統周一承諾政府將採取更多行動，緩解新冠病毒檢測劑嚴重短缺的問題。

拜登與其新冠疫情應對小組在和各州州長通話時表示，看到這個周末有些民眾難以進行病毒檢測，顯示我們還有更多工作要做，我們做的顯然還不夠。

拜登表示，其政府將採取的措施包括動用《國防生產法》（Defense Production Act）提高新冠病毒居家檢測劑的產能，以及讓民眾能更容易使用谷歌搜尋引擎找到附近的檢測地點。

上周拜登宣布將採取行動強化醫院收治和病毒檢測量能，但部分醫療專家批評這些行動太少、也進行得太晚。

在美國歡慶年終的聖誕節和新年假期時，Omicron變種病毒正在全美快速擴散，導致民眾的出遊計畫受到影響，亦可能造成醫院量能崩潰。

由於工作人員和機組員染疫後必須隔離，導致航空業排班困難，根據全球最大的航班追蹤平台FlightAware統計，周一全球取消了超過2800個航班，其中，美國國內外航班即砍掉了約1000個架次。此外，美國在周日一天就取消了1200多個航班，還有超過5000個班次被延誤。

為了緩解Omicron疫情導致人力安排吃緊的問題，美國主要航空公司以及美國航空協會（Airlines for America）都已要求美國政府縮短隔離期。

回應各界對於隔離期造成的不便，周一美國疾病管制與預防中心（CDC）宣布，無症狀感染者的建議隔離時間從原先的10天縮短為5天。

美國政府和各州官員正準備迎來聖誕節假期後暴增的感染病例例，以及染疫住院人數持續增加，緊接著還有新年慶祝活動的重大挑戰。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）此前已呼籲美國民眾可以與家人團聚，但應避免參加大型的新年聚會活動。

根據路透社統計，過去7天美國平均每日新增病例暴增了55%，已經突破205000例。同一期間，染疫住院人數亦增加3%。整個12月，美國的單日新增病例平均增加143%，而住院人數增加了31%。

拜登向州長們提出警告，感染病例激增可能使部分醫院不堪負荷，導致醫護人員和呼吸機等設備陷入緊缺，尤其那些疫苗接種率較低的地區。