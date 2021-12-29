我國新冠疫苗接種率低，75歲以上長者僅有7成3覆蓋率，遠低於日本的9成。而根據調查，儘管新冠疫情延燒2年，仍有3成5的民眾不重視接種疫苗，專家提醒，國人對疫苗常見「三迷思、一現象」，只要沒見到疫情都不肯打，但疫苗保護力生成需要時間，莫待疫情爆發才搶打。

葛蘭素史克藥廠（GSK）為了解全球民眾對免疫認知的變化，於2021年7月間，針對8個國家、超過1.6萬名的50歲以上民眾發起一項名為「疫情下健康與免疫認知大調查」的大型跨國研究。發現疫情後民眾對施打疫苗的重視程度僅有65％，雖然已較疫情前的44％提升，但仍有3成5的民眾對疫苗不重視。

林應然表示，邁入中高齡後，免疫細胞生成效率降低，合作能力也變差。（中華民國基層醫療協會提供）

調查中發現，民眾不重視疫苗的普遍原因是不服老，然而矛盾的是，多數民眾又認為自己到了5、60歲，免疫力會開始退化。中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，國人對於疫苗出現「三迷思、一現象」，第一項迷思就是不服老，總認為透過養生、運動就能讓免疫保值。

我國不僅新冠疫苗覆蓋率遠低於日本，就連流感疫苗覆蓋率都輸韓國。（中華民國基層醫療協會提供）

林應然說，邁入中高齡後，免疫細胞生成效率降低，合作能力也變差。因此50歲後「超前部署」就變得很重要，也就是透過施打疫苗，教育免疫細胞辨認病毒樣貌，提前累積抗體大軍、鞏固防禦陣線，未來真正的病毒襲來時，才能及時反擊，有效預防重症與死亡。

第二項迷思就是，認為只有小孩才需打疫苗，林應然表示，所有疫苗都跟新冠疫苗一樣，保護力會隨時間下降，因此若長時間未接種疫苗，當心會欠下一屁股的免疫債，建議民眾還是按政府建議主動施打破傷風、流感、肺炎鏈球菌、帶狀皰疹等疫苗。

第三項迷思就是，愛買保險卻不愛打疫苗，林應然認為，這種做法根本是本末倒置，要降低疾病的衝擊，完善自己的「疫苗施打保單」更為關鍵，提醒民眾應定期檢視自己的疫苗施打表單，特別是50歲以後，及時補齊各種預防性及加強性疫苗 ，才能實現預防勝於治療的目標。

此外，林應然還觀察到一現象，就是國人不見疫情不打疫苗，但他提醒，疫苗施打完保護力不會馬上產生，需要一定時間才能生成抗體，產生足夠保護力，若總是等到傳染病爆發才搶著打疫苗，不僅可能根本來不及，甚至還因為要到醫療院所施打，徒增感染風險。