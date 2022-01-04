雪霸處並與凱擘豐盟有線電視合作，於七家灣溪觀魚台架設水中攝影機紀錄溪床變化及觀測魚群動態。（雪霸處提供／王文吉台中傳真）

遊客於七家灣溪觀魚平台掃QR Code，即可一窺國寶魚水下優游的身影。（雪霸處提供／王文吉台中傳真）

雪霸國家公園管理處致力復育台灣櫻花鉤吻鮭，野外族群總數創新高，達1萬2587尾，並與凱擘豐盟有線電視合作，於七家灣溪架設水中攝影機，遊客掃QR Code即可一窺國寶魚身影。最近前往武陵農場賞梅的遊客順遊鮭魚棲地，看到水下即時影像，紛紛驚嘆科技好神奇。

從台北來的陳先生一家四口來武陵農場賞梅，並開車到七家灣溪朝聖櫻花鉤吻鮭。陳太太看見觀魚台的水中實境秀告示牌，馬上拿出手機掃了QR Code，看到水下即時鮭魚的影像，忍不住驚嘆科技太神奇，也覺得十分有趣。

雪霸處與豐盟有線電視合作，選定七家灣溪觀魚台上游深潭架設水中攝影機，匯整影像資訊並上傳後端資料庫，詳實紀錄溪床變化及觀測魚群動態，並提供民眾同步觀看即時動態影像，一窺櫻花鉤吻鮭水下身影及行為。

遊客來到七家灣溪觀魚平台，以手機掃描告示牌QR Code，就能即時觀看的國寶魚水中實境秀。雪霸處長張維詮表示，觀看國寶魚櫻花鉤吻鮭長受限距離與天氣變化，不少遊客敗興而歸；目前先擇一定點測試，若成效良好，未來不排除規劃更多地點，分享多元的影像成果。

雪霸處調查台灣櫻花鉤吻鮭野外族群總數，2019年底首次突破萬尾，達1萬532尾，短短1年間又增加約2000尾，2020年底的最新調查達到1萬2587尾，再創歷史新高，且族群健康可自我繁衍，證明雪管處就地及移地保育策略奏效。

張維詮強調，人工復育台灣櫻花鉤吻鮭僅是保育手段的初步，最終還是希望珍貴魚族能重回原始棲地並且繁衍不息；除積極做好河岸植被復育，也藉由推動土地利用轉型，以及導入生態旅遊、保育巡守等正向循環，喚起社會對於河川流域環境健康的重視。