桃園大溪鳳飛飛故事館熱鬧開館。（呂筱蟬攝）

帽子歌后鳳飛飛逝世10周年，桃園市政府委託大嵙崁文教基金會籌備鳳飛飛故事館2日熱鬧開館，除典藏鳳飛飛生前珍貴文物外，更邀請當代藝術家可樂王打造「唱歌的女孩」大型公仔成為入口意象，鳳飛飛歌迷與大溪在地社團熱鬧踩街遊行，還有金曲歌王許富凱等人獻唱她的經典作品，讓遊客回味一代歌后的美好。

鳳飛飛故事館前身是日治時期「大溪郡役所警察課長官舍」活化而成，典藏鳳飛飛珍貴文物及台灣流行音樂史料。故事館分為「大溪人的鳳飛飛」、「台灣人的鳳飛飛」、「我的鳳飛飛」及「你的鳳飛飛」4大區，「台灣人的鳳飛飛」展示電影海報及新聞報導，讓民眾一覽鳳飛飛風華魅力，還可看到她的演藝人生中所有的「第一次」，包括第一次參加戲劇演出、第一次的台語節目等，遊客還可透過手機掃描QR code看到鳳飛飛的影音故事；「我的鳳飛飛」則是鳳迷收藏室，有許多她的小故事都與鳳迷息息相關，彼此之間像是家人般的互動。

有鳳飛飛的歌迷2日清晨6點從嘉義包車到大溪，就是想再次看見有關鳳飛飛的一切，鳳迷興奮述說早年追星點滴，更高聲唱著她的歌曲。鳳飛飛大哥林語農則說，開心看見妹妹的歌聲與物品能再次展現在民眾眼前，她是大溪的女兒，家人也永遠以她為傲。

鳳飛飛故事館營運時間周二至周日上午9點半至下午5點，周一公休，但3日適逢鳳飛飛逝世10周年，特別開館讓遊客到此紀念參觀。