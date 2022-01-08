台東縣關山鎮千人拔蘿蔔活動8日上午熱鬧登場，孩子們開心體驗地方盛事，大呼「很好玩，還不想回家」。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山鎮千人拔蘿蔔活動8日上午熱鬧登場。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮千人拔蘿蔔活動8日上午熱鬧登場。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮千人拔蘿蔔活動8日上午熱鬧登場，在主辦單位尚未宣布開拔前，大批民眾就湧入田間「比菜市場還熱鬧」，有人全家動員、有人還在找停車位，數分鐘後蘿蔔全沒了。關山鎮長達文達表示，活動邁入第11年，當時是因2期稻作豐收後農閒時嘗試辦理，愈辦愈受歡迎，成功打響關山金茭蘿蔔的品牌。

「嘿呦嘿呦拔蘿蔔」主持人應景唱著《拔蘿蔔》，話音未落，民眾就迫不及待衝進田間，各據一方奮力拔起蘿蔔，拚命要將袋子裝滿。許多家長帶著家中幼兒前往，小朋友第一次走入田裡，直呼太好玩了！部分孩子意猶未盡，索性趴在蘿蔔田，以行動表示「還不想回家」。

李姓民眾說，他上午9時從台東市出發，原本預計10時抵達現場，參與第2場拔蘿蔔活動，未料竟然塞車，等他停好車，熱鬧的蘿蔔田已靜悄悄，「大家都拔完了，帶著滿滿的蘿蔔要離開了」，他只好帶著小孩，到田裡撿拾別人掉落的小蘿蔔。

露出滿意的笑容，八旬婦人手裡拖著裝滿蘿蔔的肥料袋，將大袋蘿蔔搬到朋友的貨車旁。她說，昨晚打電話請兒子一早載她來拔蘿蔔，兒子要上班，還好有鄰居有空載她，而這些蘿蔔要做成蘿蔔乾，送給春節返鄉的兒女。

戴文達指出，經過這幾年推廣，關山蘿蔔產業已相當成熟，幾乎家家戶戶都在種蘿蔔，所種的蘿蔔不只可以做蘿蔔糕、菜䔕，葉子也可以作為綠肥。而客委會、原民會以及台東縣政府都相當支持、協助推動，地方也成立了蘿蔔銀行，銷售、製作蘿蔔產品，帶動地方食品和包裝產業。