苗栗市長邱鎮軍歡迎全國民眾來苗栗看火旁龍。（謝明俊攝）

苗栗市元霄火旁龍14日起跑。（謝明俊攝）

苗栗市火車站前後站廣場都布置有美麗造型燈籠。（謝明俊攝）

法國作家吉雷米替苗栗火旁龍拍攝宣傳片。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍及市代會主席楊喬安體驗舞龍。（謝明俊攝）

苗栗法式甜點師彭詩涵製作火旁龍7部曲小餅乾禮盒。（謝明俊攝）

苗栗元霄節迎龍活動開跑

苗栗市最著名的元霄火旁龍活動，14日上午開跑，今年苗栗火旁龍主題定為「龍蟠福聚、興盛苗栗」，苗栗市長邱鎮軍希望新的一年能夠揮別陰霧、否極泰來、經濟復甦，當祥龍盤旋飛舞，就能聚集福氣好運，期許祥龍能為大家帶來「龍盤福聚、興盛苗栗」的好運氣。

14日的記者會，特別安排禾豐龍藝率先登場表演，現場磅礡的鼓聲，搭配龍隊活靈活現的舞動，讓現場氣氛頓時沸騰，宣告2022苗栗火旁龍活動即將啟動。

今年苗栗火旁龍特別邀請到來自法國，非常喜歡台灣文化的作家吉雷米，參與拍攝火旁龍形象廣告，吉雷米實地走訪苗栗客庄，感受在地人文、品嚐客家美食，體驗了舞龍文化。他說，這樣充滿了文化底蘊及獨具特色的火旁龍文化，非常值得大眾關注，也期望能藉由自身的影響力，將火旁龍介紹給家鄉的朋友並推向國際，吸引更多人來到苗栗客庄感受文化與習俗，看見火旁龍文化的魅力。

苗栗市公所宣布，「苗栗火旁龍」將在大年初九2月9日於玉清宮廣場「開光點睛」登場，緊接著便是貓裏客家龍競技，多達10隻龍隊蓄勢待發，磨拳霍霍，競爭激烈可想而知。

接下來，2月11日的民俗踩街，聚集國內及在地優質團隊，內容精彩可期，2月12日的火旁龍之夜，全新設計的表演內容，值得大眾拭目以待。

街道景觀佈置也正如火如荼進行中，龍神壇改換新裝，以正紅繽紛、充滿喜氣的全新造形亮相，市公所特別感謝苗栗火車站站長吳兆迪，出借場地設置龍神壇及踩街主會場火車站東站廣場，全力支持苗栗火旁龍活動，有了在地的支持與鼓勵，新的一年勢必龍騰虎躍、福氣來到。

出身苗栗的法式甜點師彭詩涵，特別研製以火旁龍7部曲為名的小餅乾禮盒，具有祥龍意象的7種不同風味的餅乾，將火旁龍七部曲精髓「躍然餅上」，搭配苗栗火旁龍活動正式推出，歡迎大家在農曆年過後，來苗栗看火旁龍、品嚐祥龍餅乾，讓新的一整年能夠好運連連、福氣綿延。

為了感謝廣大的龍迷，市公所特別精心挑選了歷年來精彩的「火旁龍一瞬間」，製作活動摺頁-火旁龍明信片，只要到以下地點即可索取，幸運的你，或許就有機會集齊十尾祥龍身影，好好珍藏