嘉義太和社區帶來茶屋，展示太和茶文化美學。(曹婷婷攝)

普濟燈會吸引大小朋友拍照。(曹婷婷攝)

「山街海味─2022年南部社造博覽會」集結南部7縣市山、海、平原到原民部落社區特色，今明2天在台南生活美學館登場。澎湖湖東社區空運4、50噸硓𥑮石搭建石滬，嘉義太和社區搬來竹編茶屋，地主隊台南以人為主軸，規畫20攤呈現豐富地方產業特，現場也重現普濟燈會燈海美景，展現台灣社造軟實力。

2022年南部社造博覽會以「山街海味」為主題，以「跨。遇。趣」為核心精神，活動今天開幕，南部7縣市（嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣）社區及原民館等40個單位共同參與，規畫不同展區，呈現社區營造精彩成果。

文化部常務次長李連權表示，台灣建設發展有3大基石，一是民主政治、選賢與能，二是健保及社會福利建構社會安全體系，三是社區總體營造，由下而上凝聚社會文化共識。

他舉例，921大地震後，借助社造力量才能快速恢復重建，社造力量是帶動台灣前進發展的重要基礎，文化部也持續與地方社區共同努力，當社造的最大支柱。

今天也有不少小朋友前來體驗，包括如何堆疊出迷你版石滬，嘉義太和社區的茶屋宛如祕境，從大型構建的竹編、石頭、木頭到青苔等，均由嘉義搬來就地布置，營造雅致的茶屋品茶氛圍，吸引小朋友目光。

台南展區則有20攤特色社造成果，呈現了與社區有緊密連結的人與事，包括社區共享廚房，另有保留老式傳統洗髮店文化的「移動式洗頭車」，讓民眾貼近在地食材、在地文化。