仁愛區獅球里長林錦榮自2019年起著手帶領社區執行防災工作，推動韌性社區發展。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

仁愛區獅球里長林錦榮自2019年起著手帶領社區執行防災工作，推動韌性社區發展。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區獅球里推動韌性社區，獲內政部頒發「韌性社區1星標章」鼓勵，基隆市長林右昌親自頒獎，並表揚里長林錦榮多年來對防災事務的辛勤付出，期勉有更多里鄰可以投入防救災工作，未來如發生強降雨或地震時，社區里民可以有更好的自助能力。

仁愛區獅球里長林錦榮自2019年起著手帶領社區執行防災工作，推動韌性社區發展，已邁入第4年，從一開始建立工作團隊，到社區災害環境診斷、防救災對策研擬、編組成立及各項防救災技能訓練等，至今仍持續推動、維運，更經常與里民溝通聯繫，不遺餘力。

基隆市消防局提及，推動過程中，林錦榮多次到社區各現場踏勘，評估潛在災害風險，並依照社區資源與能力訂定防災計畫，在災害整備、應變及復原重建等，建立各階段防救災機制，藉此強化社區韌性，讓社區有能力在第一時間因應一定規模的災害。因推動防災工作有成，獅球里今年獲內政部頒發「韌性社區1星標章」鼓勵。

基隆市消防局長陳龍輝指出，獅球里透過韌性社區的推動，大大提升社區民眾對災害的危機意識，深耕社區自主防救災的量能，希望這股力量能逐漸擴展開來，其他地區也能一同效仿，讓基隆市成為對各類災害有「低脆弱度」與「高回復力」的韌性城市。

陳龍輝表示，近年來，災害的規模、頻率與複雜性與日俱增，公部門投入更多資源在防救災工作推動上，透過計畫逐步提升社區防救災能量和資源，為降低多點式災害發生時造成的損害，平常需要有好的避災離災對策，包括進行演練疏散、設置避難社區據點等，能提升救助效果。