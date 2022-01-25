本土疫情連環爆，防疫措施也跟著加嚴，一名桃園媽媽表示，因為社區出現確診者，昨（24日）晚10點突然接到補習班通知，孩子隔天拿PCR陰性證明才能進班上課，讓這名媽媽看了快暈倒，「PCR自費要好幾千耶」，直呼她家根本不認識確診者，也住不同棟，補習班憑什麼禁止孩子上課。

這名原PO在臉書「爆怨公社」表示，昨（24日）晚10點接到兒子補習班通知，因為他們家的社區有確診者，所以要兒子隔天必須拿PCR陰性證明才能進班上課，讓原PO非常傻眼，雖然她家與確診者同社區，但完全不認識對方、從沒有接觸過，也住不同棟，且就算有接觸感染的風險，CDC早就會通知框列篩檢，但原PO完全沒接到通知，憑什麼補習班要禁止孩子上課。

原PO表示，詢問補習班後，對方很堅持要PCR陰性證明否則就不能上課，用家用快篩代替也不行，看到醫院PCR檢測，急件一次至少要好幾千都快暈倒，現在連去哪裡可以篩檢、是否符合公費資格也不知道，「為了處理這件鳥事明天也不用上班了」。據北市北市聯醫公告，PCR檢測快速件要4500元，常規件3500元。

對此，網友紛紛留言：「你不寂寞，同是生意人，真的很慘不忍睹」、「讓小孩放寒假，在家自修吧」、「互相保護，很好啊」，也有網友建議，桃園很多地方都有免費的PCR可以做，做完最慢隔天可以用健保快易通APP查詢結果。原PO也回覆「早上再次詢問過老師，說社區篩檢站的快篩證明即可，謝謝大家告知有社區篩檢站，晚點會帶孩子去的」。