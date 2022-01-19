北京豐台區1居民核酸初篩呈疑似弱陽性 社區封控只進不出 17:062022/01/19 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京豐台區一居民核酸初篩呈疑似弱陽性，社區封控只進不出。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京豐台區玉泉營街道萬柳園社區居委會微信公眾號今天（1月19日）發佈消息稱：18號樓一單元發現某居民核酸檢測初篩呈疑似弱陽性，街道社區已對該樓採取封控管理，目前正在進一步排查，結果待出，萬柳園小區暫時採取「只進不出」措施。 《北京日報》報導，居委會工作人員表示，該通知確為居委會所發，最終檢測結果現在還沒出來，如有結果將第一時間通過居委會微信公眾號推送，請大家不要緊張，配合做好防控。同時各項服務保障也將陸續就位。 社區疫情多點爆發 陳時中曝升三級可能 北市5大熱門點閱社區出爐 天龍國人最愛這類住宅原因揭曉 #新冠肺炎 #大陸 #居委會 #社區 #豐台區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆獅球里推動防災有成 獲韌性社區一星標章 15:142022/01/19 寶島 普篩5000人找不到感染源 亞東醫院院長：病毒恐已在社區 11:172022/01/18 生活 中工話題不斷 「陶朱隱園」後民生社區指標都更案創新高 11:262022/01/17 房市新訊 西堤用餐 仁寶2員工染疫 社區今擴大清消 04:102022/01/17 焦點要聞 創新科技助學童優視力 新北推學校社區健康聯盟 13:002022/01/17 寶島 今增17本土這4例最棘手 陳時中：新竹高階主管一家四口感染源不明 14:292022/01/18 生活 雲林社區PK賽 鹿場等3公園奪金 04:102022/01/17 地方新聞 北市宣布取消校外教學、寒輔 陳時中說話了 14:542022/01/19 生活 目前只是前菜 醫預測Omicron大爆發時間點 08:252022/01/18 生活 本土確診升高 陳時中：社區仍有未爆彈 04:102022/01/18 財經要聞 桃機群聚增超快 醫畫紅色曲線圖驚：再兩周就要過年了 08:062022/01/19 生活 兩岸熱門新聞 美打壓陸晶片業 人才爭奪白熱化 應屆生年薪漲到60萬人幣 - 兩岸 - 旺報 港宣布全面撲殺倉鼠！小主人哭斷腸留字條告別：倉倉我愛你 - 兩岸 斯洛維尼亞稱將與台灣互設代表處 陸外交部：震驚、強烈反對 - 兩岸 - 旺報 史話》國民黨雜牌軍為共軍添柴火──狼煙未燼（四） - 兩岸史話 - 言論 從外行變抗癌新藥的 領航者 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。