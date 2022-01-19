北京豐台區玉泉營街道萬柳園社區居委會微信公眾號今天（1月19日）發佈消息稱：18號樓一單元發現某居民核酸檢測初篩呈疑似弱陽性，街道社區已對該樓採取封控管理，目前正在進一步排查，結果待出，萬柳園小區暫時採取「只進不出」措施。

《北京日報》報導，居委會工作人員表示，該通知確為居委會所發，最終檢測結果現在還沒出來，如有結果將第一時間通過居委會微信公眾號推送，請大家不要緊張，配合做好防控。同時各項服務保障也將陸續就位。