外傳行政院跨部會防疫會議中有官員建議將疫情熱區桃園市單獨升三級，桃園市長鄭文燦24日對此表示，專家之間常有不同看法很正常，市府責任就是努力圍堵每一個傳播鏈，想辦法清零，至於社區疫情風險高低、採取的防疫等級的判斷，相信指揮中心會做很好的判斷，市府會跟指揮中心保持同步和一致。

鄭文燦說，專家之間常常會有不同的看法很正常，桃園的責任就是想辦法清零，自貿港區要進行一輪、二輪、三輪的擴大採檢，一次、二次、三次的加強採檢，因此自貿港區一定要清零，讓感染黑數不要形成，讓下一個傳播鏈不要形成，要兢兢業業，小心謹慎，因為它是疫情的震央。

「社區的足跡也是一樣！」鄭文燦說，我們要追蹤每一個潛在的感染確診個案，讓感染黑數和下一個傳播鏈都不要形成，不諱言這個工作很辛苦，但是要盡全力完成，不放棄每一條線索，強調目前桃園這一波的群聚感染，確診案件都是可追溯的，像是自貿港區都是亞旭電腦群聚感染案件衍生的。

鄭文燦坦言，有時候也會遇到感染來源不明，像前幾天有遇到經過二採或複驗為陰性或銷案號的情況，桃園當時在還不確定的情況下，像大湳市場就休市3天、進行社區採檢，都是要用最快的速度、以更高的標準，努力把每一個傳播鏈圍堵，這個也是防疫團隊的責任。

鄭文燦說，至於社區的疫情風險高低，以及採取的防疫等級的判斷，他認為指揮中心應該會做很好的判斷，桃園也會隨時跟指揮中心保持同步、保持一致。

鄭文燦強調，桃園的防疫團隊正努力地把每一條傳播鏈都能夠阻絕，從最早的金嗓歌友會到居服員、聯邦銀行的傳播鏈、再到西堤餐廳的傳播鏈，或者衍生的職場、學校的傳播鏈，現在這一輪面對的是比較大、比較複雜的自貿港加值園區32個公司所衍生的傳播鏈，重點工作在於確保移工或本國員工在社區的足跡都要調查清楚、正確匡列，也要擴大社區的採檢，確保社區安全。

鄭文燦重申，桃園已在更早之前就宣布停辦大型活動、尾牙，同時全面停止館舍的營運租借，從現在到春節和元宵，幾乎所有的活動都停下來，目的也是為了降低群聚風險，確保這段時間的傳播鏈能夠阻絕。