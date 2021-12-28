中央疫苗預約平台18期後畫上句點，將於明年1月1日起暫停服務，嘉義縣自設預約系統，各衛生所及合約院所也提供4種疫苗固定門診。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央疫苗預約平台18期後畫上句點，將於明年1月1日起暫停服務，嘉義縣自設預約系統，各衛生所及合約院所提供4種疫苗固定門診，考量春節將近，返鄉人潮增加，嘉縣衛生局呼籲尚未完整接種2劑或符合接種追加劑，以及免疫不全相關疾病患者且評估可接種基礎加強劑，皆應儘快完成接種，打造防護力。

衛生局指出，由於Omicron變異株疫情於各國持續升溫，可能造成突破性感染，降低疫苗保護力，即使曾經感染過已痊癒者的人，也可能感染Omicron變異株，ACIP專家建議滿18歲以上民眾於完成基礎劑接種後滿5個月，應接種追加劑，無論基礎劑接種何種廠牌疫苗，追加劑優先接種莫德納疫苗半劑、BNT疫苗全劑量或次單位蛋白質疫苗，如高端全劑量。

衛生局長趙紋華表示，自12月24日起，民眾可上衛生局網站查詢或電洽衛生所或合約院所，門診時間隨到隨打，且除電話預約外，也提供QR code登入https：／／vaccine.mid.com.tw／ 網路預約服務，4種新冠疫苗讓民眾自由選擇，民眾可多加利用。

此外，24場所從業人員自明年元旦起應完整接種2劑疫苗，還未完整接種2劑COVID-19疫苗，趙紋華呼籲應儘快前往接種。