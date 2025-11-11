第79屆工業節慶祝大會今（11）日在圓山大飯店登場，產官代表雲集，總統賴清德與經濟部長龔明鑫親自到場致意。工業總會理事長潘俊榮在現場笑著透露，「黃仁勳送了我一件皮衣，但我後來送給別人，太小我穿不下！」一句話立刻引爆全場笑聲。

談到AI話題時，他特別提到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對台灣的深厚情感與遠見，強調黃仁勳「讓世界看見台灣」，值得全民珍惜與支持。

潘俊榮轉述指出，黃仁勳曾說，「他要做的是別人沒想到、做不到的事；如果大家都想得到的，他不會做。」

潘俊榮進一步表示，黃仁勳對台灣的科技實力有極高肯定，「他非常認同台灣的半導體與科技產業，他的心還留在台灣。」

之後，潘俊榮笑著宣布，明年是工總80週年，「我已經跟劉揚偉講好了，我們一定要邀請黃仁勳來！」

他說到，本來考慮在小巨蛋舉辦，但有人建議「直接辦在大巨蛋，「還要4萬人。」潘俊榮向全場掛保證，「跟大家承諾，我一定做得到，把它塞到滿滿滿！」

潘俊榮並大讚黃仁勳，他說，黃仁勳非常喜歡台灣，台灣有半導體、科技，具備完善人才是優勢。潘俊榮也說，AI的時代大家推廣這個全球五大算力中心，黃仁勳就是很好科技人才，要將他留下來。