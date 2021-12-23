澳洲人口最多的兩個州周四宣布重啟防疫限制措施，隨著高傳染性的Omicron變種病毒迅速擴散，當地單日確診數再度創下新高，量能已經相當吃緊的病毒測試中心也湧現更多人潮。

占澳洲人口三分之一、首府為雪梨市的新南威爾斯州宣布恢復在室內公共場所必須戴口罩的強制性規定，同時也將要求各場所限制人流，並將重啟進入場所時透過QRcode進行登記的措施。

人口差不多的維多利亞州亦宣布重啟口罩令，稱政府有必要減輕醫療系統的壓力。該州首府為墨爾本。

儘管兩劑疫苗接種率已經超過9成，但由於Omicron新冠變種病毒在社區裡肆虐，澳洲這兩大州不得不在聖誕節前兩天又重啟防疫限制。

在近兩年來歷經封了又解、解了又封的防疫生活後，此舉對於該國決心要「與病毒共存」且永遠不再封鎖的計畫而言，無疑是一大挫敗。

當局表示，雖然住院和死亡人數仍然很低，但感染數激增使醫護人員面臨因確診而被迫休假的風險。

澳洲周四通報逾8200個新增病例，較前一日通報的5600例大幅增加，並創下疫情爆發以來的單日最高記錄，其中以新南威爾斯和維多利亞這兩個人口最多的州所占的病例最多。

澳洲總理莫里森周三在召開內閣緊急會議後重申不會在聖誕節重啟封鎖措施，並承諾澳洲絕不走上封鎖的回頭路，他表示，現在澳洲人必須為照護自己的健康負起責任。