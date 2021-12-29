喊「靜昶守護」 蔡英文：2罷免結果可能差距很近

台中第二選區立委補選與台北市中正萬華區立委罷免案投票逼近，民進黨今由蔡英文總統率領黨籍候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐，強調1月9日「靜昶守護，終結惡鬥」，讓政府可以專注國政、社會有個平靜好年。

蔡英文致詞強調，最後的選舉可能差距很近，要鼓勵大家的朋友盡力拉票、催票，進場守護家鄉，用行動當政治惡鬥的終結者。

民進黨今日在中常會後舉行「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，強力拉抬林靜儀、林昶佐聲勢。

台北市黨部主委吳怡農致詞指出，希望這次最後一次罷免與補選；他在中正萬華區拜訪很多里長、朋友，沒有一個人認為有罷免林的理由。

他說，每次看到發起的罷免，所凸顯的民主素質完全不及格。相信台中第二選區與中正萬華補選、罷免可以終止這次鬧劇。民進黨台北市黨部與在地議員這次全力支持林昶佐。

林靜儀競選後援會總會長、立法院副院長蔡其昌說，罷免要有正當性，罷免林昶佐毫無一點道理，一個優秀立委就僅政治理念不同、惡鬥就要罷免，是毫無道理的。

蔡其昌說，林靜儀的補選不就是上一場惡罷才要補選嗎？這段時間林靜儀對手被媒體爆料的，大家應該沒有看過有這麼誇張的候選人。如果這樣還可以當選，並大言不慚的攻擊林靜儀，民主就應該展現正常的機制。

他強調，「守護二林」是守護一個民主運動以來堅持的價值，該返鄉投票的要返鄉投票。

林靜儀競總主委林佳龍指出，這一戰不僅選賢與能，也是反惡罷，也是把台灣民轉型後留下來的問題，一個大掃除的機會。

他說，中二區惡霸的家族還自己跑出來補選，「可以用公權力做的壞事他們都做了」，可以佔有國有土地，蓋違建豪宅，並炒作清泉崗機場。

他說，「這些事情都剛好不在我擔任台中市長任內，選錯人就牽涉到很嚴重的事情。」

林佳龍說，全民要做林靜儀、林昶佐的化身，尤其中二區的選風，拜託中選會要加派警察、每個人都當抓鬼大隊舉報，全民做監票人員。

林昶佐致詞說，只有站出來投票才可以終結這種已經看不下去的鬧劇，他要拜託反對罷免就要出來投不同意票。

林靜儀說，她的對手經過檢視後，真的是利用政治勢力、家族勢力，取得了種種不合理的國家資源；前個罷免及中正萬華罷免都看到國民黨為了一己之私濫用民主制度，希望1月9日讓他們知道這不是民主政黨應有的作法。

林靜儀說，今天香港又有好幾位朋友因為與執政當局意見不同遭到逮捕，如果1月9日是他的對手當選，是林昶佐離開，接下來會補進什麼樣的人，站在台灣價值或台灣立場呢？呼籲年輕朋友1月9日為了家鄉改變而投。

總統蔡英文表示，這個月公投顯示國人對政治穩定、經濟安定的共同期待，都希望台灣可以維持競爭力、大步走向國際社會。也希望台灣民主體制可以是理性、穩健的，正因為台灣要繼續穩健向前，她深切期盼惡意操作的罷免及地方派系過度的政治動員都應該劃下句點。

她說，中二選區立委補選，民進黨提出的是最優質的人選林靜儀，也是最能替台中海線爭取公平正義與發展。對於中正萬華罷免，民進黨的態度很堅定就是不同意。

蔡英文強調，台灣經濟正大步向前，國際疫情嚴峻，台灣社會需要專心對經濟、防疫做最大努力，克服挑戰，不應該再被惡質政治操作干擾。1月9日贏回中二選區，守住中正萬華就是終結惡鬥最直接有效的方法。

蔡英文說，林靜儀、林昶佐是台灣中生代優質正志工作者、專業問政的民意代表，拜託大家以行動站出來，進場守護家鄉，用行動當政治惡鬥的終結者。

蔡英文說，「這幾天要強力催票，請黨公職能到這兩個選區幫忙就盡力去跑，鼓勵你的朋友催票、拉票，最後的選舉可能差距很近，一定要拚全力贏得這次選戰。」