鑑於Omicron新變種病毒再次在各地掀起疫情，歐洲多國以及英國蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭皆祭出更嚴格的防疫規範，但英國首相強生計畫在27日與醫療顧問諮詢和評估最新數據後，再決定是否加強英格蘭的防疫措施。

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭26日已祭出更嚴格的防疫規範，但英格蘭迄今仍未跟進。強生有意先研究27日的新增確診、住院和死亡數據，再做定奪。

英國27日新增98515起確診案例，該數據不含蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的資料。