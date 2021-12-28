英相強生仍在研議是否加強英格蘭防疫規範 08:512021/12/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於Omicron新變種病毒再次在各地掀起疫情，歐洲多國以及英國蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭皆祭出更嚴格的防疫規範，但英國首相強生計畫在27日與醫療顧問諮詢和評估最新數據後，再決定是否加強英格蘭的防疫措施。 蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭26日已祭出更嚴格的防疫規範，但英格蘭迄今仍未跟進。強生有意先研究27日的新增確診、住院和死亡數據，再做定奪。 英國27日新增98515起確診案例，該數據不含蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的資料。 《國際社會》英國提高新冠警示等級 首相稱2劑疫苗不夠用 Omicron確診數恐破百萬 英國急升級防疫限制 #強生 #英格蘭 #防疫規範 #蘇格蘭 #威爾斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲計畫耶誕節後加強防疫措施 08:282021/12/27 財經 英國單日新增逾8.8萬例確診 連兩天刷新紀錄 03:542021/12/17 國際 《國際社會》疫情戒備 英國聖誕過後恐有新管制 10:342021/12/22 財經 保守黨丟鐵票區國會席位 英相強生承擔個人責任 03:292021/12/18 國際 英宣布解封後最嚴防疫新規 強生：還沒走到「封城」這一步 05:012021/12/09 國際 耶誕大戰 籃網湊8人 湖人補2人應急 04:102021/12/26 運動天地 英國蘇格蘭不派官員出席北京冬奧 中領館：未曾邀請 自作多情 12:422021/12/10 兩岸 Omicron迅速擴散 英國單日確診創1月來新高 19:262021/12/11 國際 Omicron來勢猛 法國估年底前單日新增確診破10萬 21:152021/12/22 國際 法國單日新增確診首破10萬 馬克宏將召開緊急會議 04:202021/12/27 國際 喜迎喬強生 綠軍回升東區第8 04:102021/12/24 運動天地 財經熱門新聞 前總統千金豪宅賣不掉 專家點名「3種房」買了剉咧等 - 財經 外商待遇為何比台商高很多？老手2原因曝解答：不珍惜人才 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 封關倒數，資金四虎發威 台股創四大紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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