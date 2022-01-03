英國教育部長Nadhim Zahawi周日指出，在假期結束後，英格蘭中學的孩子們回到學校上課，將被要求戴口罩，以應對數量激增的Omicron變異株病毒。

Zahawi說，希望最大限度地增加上學學童人數和上課時間。在Omicron病毒影響下，將以額外措施協助達成此一目標，建議未來幾周在中學的課堂上和教學場所皆要配戴口罩。

在英國的四個行政區當中，英格蘭是此前唯一沒有建議在課堂上戴口罩的行政區。

由於單日確診人數屢創新高，且檢測呈現陽性的人需要至少7天的隔離，學校和其它的公共服務正面臨著工作人員短缺的困擾。

政府已要求各個政府部門管理者準備好，未來幾周可能有25%的員工將缺席工作的最壞打算。

Zahawi說，有鑑於需要自我隔離的教師和學生人數多，將針對他們進行遠距教學。但Zahawi認為面對面教學應該是授課的常態，本月也將按照計畫進行考試。

根據政府資料，英國的英格蘭和威爾士在周日新增了13萬7583名確診者，以及73名死者；而上周六僅英格蘭就有16萬2572名確診者。

政府表示，蘇格蘭和北愛爾蘭將在新年假期過後更新資料。