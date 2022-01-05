英國央行(BoE)將在今年稍晚時候出版一本旨在提高英國民眾對經濟學認識的新書，書名是《我們難道不能印更多鈔票嗎？》，希望能推廣一般民眾對央行政策的認識。

不到3周前，英國央行宣布結束8950億英鎊(約1.2兆美元)的債券購買計畫，此一政策常常被戲稱為印鈔票，批評者指責它助長了通膨。英國央行將藉此書進行政策辯護。

英國央行官員強調，購買這些鈔票並不像德國威瑪時期和其他遭受惡性通膨衝擊的國家那樣，僅只是在印刷紙鈔文字，也拒絕了一些經濟學家的建議，即只是為新冠疫情時期的政府支出提供資金。

英國央行周二宣佈，新書將於5月19日出版，出售所得將用於為學校提供該書免費版本。

該書也在回答一些問題，例如「我的衣服為什麼都是亞洲製造的？」 以及「金錢到底是什麼？」，兩位英國央行經濟學家Rupal Patel和Jack Meaning撰寫了該書，他們專門研究金融穩定和總體經濟學。