英國製造商對2022年前景樂觀以對 09:422022/01/10 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據最新調查指出，英國製造業者對於2022年市場前景抱持樂觀，不過仍面臨勞力短缺和生產成本增加的困境。 英國產業協會Make UK以及會計師事務所PwC（PricewaterhouseCoopers）數據顯示，73％的英國製造商預期新的一年市況將會好轉，78％的業者認為今年生產力至少會溫和增長。 三分之二的製造商表示，英國脫歐已對他們的業務造成傷害，留住人力與通膨相關的投入成本增加皆是面臨的挑戰。 股價指數期貨贏家專欄－疫情再起 英國股市有隱憂 西安盒馬遭調查 民眾聲援批監管雞蛋裡挑骨頭 #英國 #製造商 #前景樂觀 #調查 #製造業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股為主 債為輔 七三比黃金組合 04:102022/01/10 財經焦點 加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災 15:182022/01/09 科技 5G專網佈建啟動 市調機構：首波受惠者為電信商和電信設備製造商 18:292022/01/06 財經 開年打兩虎 中國人壽集團董事長王濱被查 12:262022/01/09 兩岸 中國新視野－RCEP生效 大陸產業升級大挑戰 04:102022/01/08 全球財經 女保險員推銷「H基金」吸金4億 大批醫師上當 16:462022/01/07 社會 國產中保科傳內線交易 檢調搜索 04:102022/01/07 財經要聞 日本研究 染疫死亡率低可能跟腸道細菌有關 15:182022/01/09 科技 富邦金控董事長蔡明興獲頒台北醫學大學名譽醫學博士學位 14:432022/01/07 財經 影》電視節目曝巡防艦撞上俄潛艦 英終於認了 12:532022/01/07 軍事 竹縣工務處長涉賄遭聲押 縣府發聲明：全力配合司法調查 17:442022/01/08 社會 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 超強台幣買美元？外銀：下半年可收割 - 財經 - 工商 他拒絕年薪多20萬的新工作 友超不解！網揪細節：還好沒被騙 - 財經 航運三雄今年偷偷變了 謝金河爆1支明牌：遙遙領先對手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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