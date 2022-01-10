根據最新調查指出，英國製造業者對於2022年市場前景抱持樂觀，不過仍面臨勞力短缺和生產成本增加的困境。

英國產業協會Make UK以及會計師事務所PwC（PricewaterhouseCoopers）數據顯示，73％的英國製造商預期新的一年市況將會好轉，78％的業者認為今年生產力至少會溫和增長。

三分之二的製造商表示，英國脫歐已對他們的業務造成傷害，留住人力與通膨相關的投入成本增加皆是面臨的挑戰。