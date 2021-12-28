英國衛生部長Sajid Javid周一指出，英格蘭在年底前不會實施新的防疫限制措施。政府目前等待新的證據，來決定要如何應付新的高傳染率疫情。

目前儘管蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭都引入新的管制措施，但英國首相強生(Johnson)以及所屬保守黨繼續抵制新的管制。

英國整體周一新增單日確診者僅略低於上周四12.21萬人的峰值。衛生部長說，新年前不會有進一步措施，呼籲民眾在慶祝新年的跨年時要謹慎小心，雖然倫敦市已經取消大型跨年活動。目前這種高傳染力的Omicron病毒占整體病例數約9成。政府目前比較注意住院的人數，上周的資料顯示，Omicron染疫者的住院風險較低。

法國政府則在周一表示，將進一步收緊管制措施，但除夕夜將不會實施宵禁，學校將按計畫在一月初重新開放。

法國總理Jean Castex說，法國每周每10萬人的感染人數已經超過700人，迫使政府採取新措施。周一開始的三周，所有室內集會人數限制在2000人，戶外人數限在5000人。公共運輸和電影院禁止飲食，餐廳酒館都必須坐著消費，而不是站著，公共運輸內必須強制戴口罩，市區某些地區的戶外也強制戴口罩。在可能情況下，民眾每周需在家工作3天。

政府還將第3劑的接種時間間隔，從4個月縮短到3個月。

義大利衛生專家則呼籲政府放鬆防疫隔離規定，否則Omicron病毒可能會讓全國陷入大隔離的癱瘓。

目前的規定，與新冠患者有密切接觸之後，已接種疫苗者的自我隔離時間為7天，無接種者為10天。

Gimbe衛生基金會主管Nino Cartabellotta說，預計兩周內義大利可能有100萬人會感染新冠肺炎，以每人有5至10個接觸者來計算，這意味著約有500萬人至1000萬人會處於隔離區，而這是不可能的。

義大利在上周末連3天單日確診者創新高，上周六來到5.47萬人的峰值。