路透取得OPEC＋的技術報告指出，該聯盟預期Omicron變種病毒對油市只會造成溫和且暫時的影響，這也意味OPEC+可能進一步增產。

根據OPEC+聯合技術委員會（JTC）報告提到，「最新Omicron變種病毒的影響預料將溫和且短暫，因為全世界已更有能力因應疫情和相關挑戰。」

此外該委員會認為，無論是先進國家或新興經濟體，經濟前景都相當穩定。

據悉，石油輸出國家組織（OPEC）將在3日（周一）台灣時間晚上九時開會，討論任命接替巴金多（Mohammad Barkindo）的新任理事長人選。