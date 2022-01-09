天津今（9日）通報前一日新增2例本土病例，經比對分析，卻任2例病例均感染新冠變種病毒Omicron。

據天津市疫情防控指揮部9日消息指，8日24時，天津市疾病預防控制中心完成天津市新增2例本土病例新冠病毒全基因組測序。經分析比對，並經中國疾控中心確認，2例本土病例新冠病毒均屬於VOC／Omicron變種病毒（BA.1進化分支），屬於同一傳播鏈，但與天津市已發現的境外輸入病例Omicron序列均不能確認為同一傳播鏈。

天津市疾控中心副主任張穎介紹，最初發現的這兩個病例目前疾控部門從流調的過程當中，包括公安的軌跡排查，沒有發現最初2個病例有津外的旅居史。

一個確診病例為孩子，一直在天津津南區進行學習和生活，另外一個確診病例是成年人，主要的活動軌跡涉及其工作單位及住家，近14天沒有津外旅居史，也沒有中高風險地區的旅居史。

透過後續發生的一系列病例，兩個人之間還是有流行病學關聯的，主要的流行病學關聯就是一例確診病例所工作的托管班，以及另外一例確診病例所學習的小學。接下來工作的重點鎖定前兩名確診病例所在的津南區鹹水沽鎮和辛莊鎮。

陸媒報導，1月7日18時至8日21時，20名新冠病毒核酸檢測人員咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性，已轉運至市定點醫院做進一步診斷治療。當中多為中小學生。