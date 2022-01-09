桃機染疫事件目前累積15人確診，已有5人確定染Omicron變異株，疫情指揮官陳時中前天首度鬆口，Omicron已進入社區。前台大感染科主治醫師林氏璧表示，Omicron雖然已弱化，但還沒弱到徹底，究竟感染後會不會留下長期後遺症，目前還不得而知，雖然症狀和感冒很難區分，但「千萬不要把它當成感冒」，可以打疫苗就去打，才能穩穩地一步步走下去。

林氏璧昨（8）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前在臉書形容，Omicron是弱化的新冠病毒，是終結疫情危機的好幫手，感染後的住院機率僅是Delta變異株的三分之一，但感染上呼吸的能力非常強，感染肺部細胞的能力低，多方資料都顯示Omicron是終結疫情危機的好幫手。

林氏璧也認為，撐過這一波，全世界大流行應該就差不多了，它不會消失，而是轉為一般呼吸道病毒，在局部區域還是會有大小不等程度的流行，但不會是全世界大流行了。

林氏璧強調，Omicron雖然已弱化，但超強的傳染力，還是有可能造成重症死亡，所以仍無法把它當作感冒，視為傳染力較強的流感是可以，感染Omicron究竟會不會留下長期後遺症，目前還不得而知，在這波疫情下，應該還是會有人死傷，且症狀和感冒無法區分，「千萬不要把它當成感冒」。

林氏璧說，即便Omicron弱化，還是希望在冬天盡量防守，不要讓病毒進來，因為冬天病毒傳播速度較快，又可能有其他呼吸道病毒一起流行，真的要進來也要等春暖花開時，搶這段時間，對台灣來說也是重要的觀察和準備時間，讓我們知道要怎麼考這個臨時改了題目的期末考。

林氏璧提醒，目前Omicron看起來是個弱化的新冠病毒，但還沒弱到徹底，不能把它當成感冒輕忽，也不需要恐慌，對國家公衛來說它傳染力實在太強，要如臨大敵的避免醫療系統崩壞；對你個人而言，這病毒已弱化，打過疫苗後還是有一定防重症的保護力，現在和去年5月爆發的情況已經很不一樣。

林氏璧說，敵人改變，我們也要有所準備，若真的染疫，就隔離不要傳給別人，特別是年紀大還未打疫苗的長者，最後他也建議，防疫心態可以輕鬆，但防疫作為不能鬆懈，也不需要恐慌，可以打疫苗就去打，「穩穩地一步步走下去」。