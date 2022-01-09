桃機群聚目前累計15人確診。疫情指揮中心日前已在桃機成立前進指揮所，並派衛福部醫福會執行長王必勝統籌。對此，王必勝今日凌晨表示，桃機第一線人員全面普篩的任務有急迫性，兩天內要採8千多人，感慨地說「以前到這裡都是出國回來，從沒想過在這裡有任務」。

王必勝今（9）日凌晨在個人臉書寫下，第二航廈的採檢於昨（8）日晚間結束，桃機第一線人員全面普篩的任務有急迫性，交辦下來當天即馬上開始，兩天內要完成8000多人檢驗，且桃機的單位分工非常細、班別也很複雜，感謝員工積極的配合，今日將再兵分三路，由聯新國際醫院、桃園醫院及敏盛醫院負責，希望能順利完成檢驗，釐清是否還有已存在的確診者。

王必勝說，昨日晚間和指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳討論桃機狀況後，馬上又回到桃機現場查看行李轉盤、廁所及工作人員相關動線，看能否找到蛛絲馬跡，並判斷感染相關狀況，不過看到行李轉盤，卻讓王必勝不禁有感而發，「看到熟悉的行李轉盤還滿感慨的，以前到這裡都是出國回來，從沒想過會在這裡有任務」。

指揮中心昨日下午公布新增2例本土，為機場保全（案17414）及防疫計程車（案17415），昨日晚間又傳出一名60多歲防疫計程車司機驗出陽性，Ct值30，相關接觸者正緊急匡列中，詳細情形將於今日下午記者會，由指揮官陳時中說明。