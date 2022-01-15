由桃園機場群聚案衍生的Omicron社區傳染，至今仍不斷延燒，但新增個案連續2天下降，對此前天精準預言病例數將會開始下降的精神科醫師沈政男，在看到今天確診者的2大傳染途徑後，直呼「已經很久沒看過了」。

沈政男今天(15日)在臉書發文「今天新增6例，哥有沒有說新增會下降」，他表示，目前看起來，桃機群聚衍生的傳播鏈看起來都已經成功圍堵住，防疫計程車與院內感染的也都沒有擴散，喊話桃園市長鄭文燦每天搶先公布染疫人數「不用那麼緊張」，因為桃園不會有事。

不過對於新增個案有同班同學被感染，餐廳內用傳染，沈政男也直言「已經好久沒發生了」，他呼籲北部民眾若要內用，務必上餐後再摘下口罩，吃完後就立刻離開，期間上廁所也要戴口罩，並且如廁後記得洗手消毒。此外就只能祈禱Omicron沒有進到餐廳，否則難以100%避免。

對於新北市長侯友宜下令推動疫苗護照政策，沈政男直言「沒有必要」，他指出，疫苗護照是歐美防疫失控下的產物，更有違反人權疑慮，沈政男舉德國為例，公車上貼著「打疫苗或康復者才能搭乘」標誌，台灣完全不需要走到這步，要證明比歐美社會更加文明。

近日學者與網友為了病毒要清零或是共存吵翻，沈政男表示，除了清零，並沒有第二條路可走，能不能清零固然是個問號，但如果不做，Omicron只要炸到一個大型群聚，大家就會崩潰。