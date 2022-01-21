新冠肺炎爆發至今2年，雖疫苗順利研發，但全球疫情仍不時飆高，病毒更是數度變異，如今Omicron盛行，連台灣也受影響，本土疫情連環爆，也因此平靜生活再起波瀾，為保護學童安全，地方政府與各級學校紛紛搬出禁令，讓許多爸媽不禁憂愁了起來，包含金曲歌后彭佳慧。

因本土疫情爆發，民眾生活不得不再縮限，包含桃園市、新北市等地教育局，宣布了寒假課輔、社團活動、營隊、畢旅等，都一律暫停，校園場地也暫不開放，桃園市更直接宣布提早放寒假，學童們放假了只能宅在家，家長們必須花心力處理照顧小孩的問題。

2月份就要跟羅大佑、簡文彬共同舉辦高雄音樂會的彭佳慧，私下其實是3寶媽，育有一子「小王子」和一對雙胞胎女兒「Beverly」和「Bella」，前天(1/19)她聽聞學校暫停所有活動的消息，不禁上臉書發文，哀喊：「啊！沒有冬令營，沒有寒輔，天啊⋯⋯我要彩排了，我要彩排了⋯⋯小孩怎麼辦」。

工作與照顧小孩的責任兩頭燒，讓彭佳慧超崩潰，思考著誰能幫她帶小孩，實在太有壓力，不禁歇斯底里：「我需要冷靜一下，不要吵我現在」，說完只能自我打氣：「彭佳慧你可以的」，眾多當爸媽的家長們也覺得很有感，一同哀嘆「這真的麻煩了～」、「每個家長的切身之痛」、「朋友今天也在哀號，可憐的媽媽」，也有不少粉絲情義相挺，說不嫌棄的話，很樂意幫忙她照顧小孩。