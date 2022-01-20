中央流行疫情指揮中心今天公布新增37例，分別為13名本土、24例境外移入個案。至於昨天桃園大湳市場一名攤商女性案18119，原檢體二度採檢結果為陰性，因此銷案。但桃園大湳市場今天新增一對母女確診，感染源不明，指揮官陳時中坦言，目前國內共4條感染傳播鏈要列為追查重點。

國內目前確定已知感染源的Omicron傳播鏈共有6條，包含桃園機場清潔員相關、桃機防疫計程車司機，因為曾載過境外確診個案而染疫、一名機場防疫人員、以及北市聯醫、中興聯醫、亞東醫院的護理師。

但今天高雄出現一家三口確診、桃園大湳市場也新增一對母女確診、加上原本的新竹市一家四口染疫、以及亞東醫院護理人員、另有一名基隆防疫計程車司機基因尚待定序比對中，至少有4條感染源需要重點關注。

由於昨天確診的桃園大湳市場攤商確診案18119今天銷案，卻出現另一對母女，是否仍與桃園大湳市場有關嗎？陳時中表示，昨天的18119是攤商僱員，從中查到案18154（在科技廠上班），她的媽媽有去過桃園大湳市場，但因為案18119很明確不是確診個案而移除，桃園大湳市場風險是否降低，仍要進行社區監測才可以確定。

除了桃園大湳市場一對母女確診、高雄今天新發生的一家三口也是要追查的線、亞東的來源也在查，新竹市一家四口與其朋友，這四條傳播鏈是目前列為重點。

至於新竹一家四口的友人案18082與聯邦銀行按足跡有重疊部分，目前最新進度？羅一鈞表示，案18082的Ct值從16.1升高到20.3，相關個案16060病毒量也在下降中，無法判定誰先感染。