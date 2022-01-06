桃機群聚感染事件，目前累計8人確診，其中2人確定感染Omicron變異株，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，已確定桃機確診者曾在社區活動，以Omicron的傳播能力，絕對不要覺得這次可以平安下莊，呼籲大家要謹慎，把過去的防疫習慣找回來，可打疫苗的民眾趕緊施打；同時也呼籲疫情指揮中心，縮短第三劑疫苗間隔時間，因為「這波Omicron真的不好守」。

《MedPartner 美的好朋友》昨（5）日於臉書發文指出，因桃機群聚的確診者，確定曾在社區活動，以Omicron的傳播能力，絕對不能抱著這次可再平安下莊的想法，只要稍微鬆懈，就會造成社區再爆發嚴重疫情。

《MedPartner 美的好朋友》說，Omicron造成突破性感染的能力強，台灣雖然有近7成的人打完兩劑疫苗，但施打第三劑人的比率太少，「若真的在社區傳播會很麻煩」，且還有2至3成的人仍不願意打疫苗，這都是社區重大隱憂。

《MedPartner 美的好朋友》認為，這段時間疫情緩和，許多人防疫都鬆懈了，應該把過去的防疫習慣通通找回，能打疫苗就去打，無論是第一劑、第二劑，甚至是第三劑；同時也呼籲政府、指揮中心，在疫苗量足夠的狀況下，將第三劑間隔時間縮短，尤其是高風險的人員，「不然這波Omicron真的不好守」。