除了「飆風（Rafale）」外印度也打算為新航母試飛F-18戰機

印度在簽約為空軍採購36架法國「飆風（Rafale）」戰機後，又打算為海軍再買57架。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）3日報導，印度自製新航母正在海試，而新德里則積極物色多用途艦載戰機。印度海軍表明，仍決心採購雙引擎戰機，以取代目前在「超日王」號（INS Vikramaditya）航母上運作的米格（MiG）-29K。

印度首艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）預定今年8月服役，而海軍從1月6日起，將在漢薩海軍基地（INS Hansa）試飛艦載版，以決定最適合這艘重4萬公噸的航母。而目前看來，「飆風」似乎是熱門候選戰機。去年11月退役的印度海軍前參謀長辛赫（Karambir Singh）曾說，他們可能會和空軍聯合採購戰機。

如今「維克蘭特」號正在阿拉伯海，還有印度洋廣泛進行海試。而Mig-29K預定2034年逐步淘汰，2017年1月時，印度海軍航空兵司令部已發出多用途艦載戰機資訊徵求說明書（RFI）。儘管印度自製的雙引擎艦載雙引擎戰機預定2032年到貨，但海軍仍選擇進行全球招標評估。事實上，3月時，印度海軍也打算試飛美製F-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，以作為除了「飆風」外的另一選擇。

而「維克蘭特」號預定2022年8月15日，也就是印度獨立75周年紀念日服役。印度海軍可能會要求達梭航太（Dassault Aviation），租4—5架艦載版「飆風」，好讓航母發揮戰力。法國防長帕莉（Florence Parly）最近出訪印度時表明，很樂意供應艦載版「飆風」。「我們知道，航母很快就會來……將會需要艦載機，」她說，「要是印度決定再買『飆風』，我們也準備提供。」

Charles de Gaulle aircraft carrier with the Marine Nationale. On Exercise Polaris. Catapulting Rafale fighter jets into the sky. How impressive is this? pic.twitter.com/76pajVGGZm — Kim Willsher (@kimwillsher1) December 2, 2021

然而，波音（Boeing）面對印度海軍大單，也竭力推銷F/A-18第3批次戰機，並強調它的性能超過所有4代戰機。F/A-18戰機已歷經多年實戰驗證，而美國海軍去年9月才接收了第3批次的最新升級型。無論是聯網能力、航程，隱形與通信性能等，都有大幅改進，而駕駛艙也進行了現代化。