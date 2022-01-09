印度斯坦航空有限公司 (HAL)所設計設作的印度中級噴射教練機HJT-36「天星式」(Sitara)，完成最基礎的飛行表演，執行了6次左滾轉與右滾轉。

航空科技(Airforce-Technology)報導，HJT-35的試飛工作，在在HAL公司的班加羅爾(Bengaluru)的測試場進行，由於印度空軍已停止對該教練機的支援，因此研發工作是HAL公司自費進行，他們請2名已退休的飛行員HV Thakur（塔庫爾）和門諾(A Menon擔任試飛行員，而地面遙測工作也是找已退休中隊長帕泰爾(M Patel)和維努格帕(KK Venugopal)擔任。

HAL公司董事長兼董事總經理馬哈凡( R Madhavan) 表示，「在適當的資源和支持下，該公司絕對有能力設計出能夠滿足印度軍方所需要的良好裝備。」

HJT-36教練機的研發時間非常長，早在1997年時就立案設計，不過中間的困難相當多，到2017年時，印度軍方表示它在解除滾轉的等技術問題仍未解決，無法服役。

之後HAL進行水平尾翼的修改，去年1月進行修改後的再次試飛，在上周四終於實現6圈的滾轉而無問題。

該公司現階段的目標是進一步的試飛，以取得完整的旋轉認證。