日本軟銀集團投資5億美元（約新台幣140億）的貸款抵押新創公司「Better.com」近日爆出大規模裁員，執行長Vishal Garg在一場視訊會議大規模裁員，900名員工在年關前被資遣，引發不小的批評聲浪；Vishal Garg事後向員工致歉，但員工仍不買帳，甚至還有消息傳出，有3名高階主管請辭。

綜合外媒報導，Vishal Garg1日召開Zoom視訊會議，會上向前來參加的900名員工表示，若你參加這場會議，代表你就是被資遣的其中一人。據Vishal Garg表示，這些被資遣的員工都是工作效率不佳，上班打混摸魚，每天只工作2小時，形容他們根本就是在偷同事跟客戶寶貴的時間。

有報導指出，Vishal Garg的爭議事件不只一件，對員工時常進行人身攻擊的侮辱性字眼，甚至還有員工被罵到自動請辭；裁員影片外流後，引起不少批評聲浪，不少人對如此誇張的裁員行徑，且於聖誕節前裁員，痛批公司太過分。

隨著整起事件不斷延燒，Vishal Garg事後認知到自己的錯誤，致信給員工為自己這不當的裁員行徑道歉，然而有知情人士透露，對於Vishal Garg的道歉，員工絲毫不領情，已經有3位主管請辭，包括行銷主任Melanie Hahn、通訊副總裁Patrick Lenihan及公關部主任Tanya Gillogley等高階主管，且該人士還警告，料還會有更多人離職，這只是前奏。