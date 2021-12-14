月薪越高，是否具備的技能就應該越多呢？有網友抱怨，他的主管領著快10萬的月薪，但許多文書處理工具卻不會使用，甚至製作PowerPoint簡報時只會新增投影片，讓他相當傻眼，貼文引起討論，但許多人反而認為主管其實不需要這些技能。

一名網友昨(13日)在Dcard上發文表示，他的主管月領10萬，但是卻不會用PPT、Excel跟Word，像是主管PPT只會新增投影片，底下的員工還要將主管要的東西貼進去，然後把動畫、排版都弄好，做好後他還會搶著跟客人邀功，說這是他做的，結果有需要修改的地方，主管又會把東西丟回來，要下屬處理。

而主管Excel會的只有加總、最大值、最小值、平均值，曾經直接複製其他檔案的格式，導致數字全錯；最誇張的則是Word，每次都是全部打一篇，然後要下屬改成他要的格式，有一次還因為格式跑掉，竟然直接手寫滿滿兩張文字，要原PO新增進去。

貼文一出引起討論，許多網友覺得這是底層要會做的事情，主管可能有其他擅長的地方，「主管的目的不在於執行事務性的工作，相對的一個事務性能力很強的人也未必合適主管職」、「這就是邏輯問題，比如我們花錢請水電工，難道我們就也要會他們技能一樣的道理」、「我覺得月薪十萬的工作價值一定不在Excel、Word、PPT之上。」、「是有點扯啦，但如同上面幾樓說的，他好像不需要會」、「主管看的是決策能力，事情當然是由底下的人執行」。

其他網友則表示，「趕快取代他！」、「你可以離職啊，離職原因寫：主管不會office」、「如果主管對於專業性的知識和概念沒什麼sense的話，又要如何讓事務性的手下服氣聽命？」、「公司真的一堆主管都這樣」。