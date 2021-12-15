擔任集團總裁特助、月薪20萬元的曾姓男子，今年4月酒後打電話報案，指稱酒吧有男生虐待女生之情事，員警到場處理後，他竟罵「有受英國教育嗎？」並出手毆打，台北地方法院考量他道歉及和解，依妨害公務罪判拘役30天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

今年4月10日凌晨2點多，曾男飲酒後撥打110報案，指稱酒吧內有男生虐待女生，杜姓員警與他確認後得知正確地點並抵達現場，但曾男因酒後情緒失控，竟對員警罵「FUCK YOU」、「你的層次不夠高！」、「你有受英國教育嗎？」

曾男除了侮辱警員外，並徒手毆打警員致其受有後腦及後頸部位受傷之傷害，公然侮辱及傷害部分，員警撤回告訴，檢方依妨害公務罪將曾男起訴，並聲請簡易判決。

台北地院考量曾男一時失慮，致罹刑典，犯後已坦承犯行，除向員警當庭道歉外，亦與對方達成和解及當庭履行賠償完畢，員警也表示，如果諭知被告緩刑可以接受；法官依妨害公務執行罪判處拘役30天，可易科罰金。緩刑2年。

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