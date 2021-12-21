林女（後左三）全家設局殺害張姓金主。（翻攝照片）

彰化東螺溪水流屍命案，51歲張姓死者月花10萬包養林姓酒店女，卻遭林女一家4口設局殺害。林女父母與弟弟供稱，不忍林女遭張男施暴、性虐還被逼墮胎，才計畫殺人。不過檢警查出，林女與其家人盜領死者帳戶存款多達470萬，林母在交保期間，主動供出家中還有300多萬從張男帳戶盜領的現金，朝謀財害命方向偵辦。

51歲張姓金主月花10多萬元包養30歲林姓酒女，張男10月16日南下彰化，偕林女全家開著新買的BMW出遊，10月29日卻浮出東螺溪埔鹽段成為水流屍，屍體腫脹難辨。檢警花了3天才透過指紋比對確認身分。

檢警查出林女父母、弟弟為共犯，3人均坦承參與共謀殺人，稱林女常向家人抱怨，經常受張男欺侮，甚至性凌虐，家人心疼不捨，不忍她受委屈，一同討論殺人計畫，事先勘查路線、如何用繩索勒斃與棄屍地點。縝密計畫分工後，由林女誘騙張南下彰化，一家人佯裝熱情歡迎他入住過夜，最終客死異鄉。

林女和父親11月4日遭羈押禁見，但其母親、弟弟卻獲交保引發爭議，彰檢提出抗告後，二審台中高分院撤銷交保，發回原審重裁，彰化地院19日重開羈押庭，裁定將林母和弟弟二人收押禁見。

交保期間，檢警仍每天追蹤林母、林弟行蹤，林母某天突然向警方坦承，家中還放著300多萬現金，都是從張男帳戶盜領出來的錢。最後警方確認，林女與其家人一共盜領張男帳戶共470萬元。