新竹若超車彰化搶先升格？ 王惠美：彰化人無比人卡細漢

彰化縣長王惠美27日一早至員林市公所參加「彰化豐采、榮耀三百」2022元旦健走在員林宣傳活動時，面對媒體詢問蔡英文總統主導大新竹升格，卻獨漏彰化、完全隻字未提一事，她強調，「彰化人沒有比人卡細漢」，且藍綠民代都有高度共識、沒有紛擾，升格第七都彰化當仁不讓。

彰化縣政府突破往例，首度將每年元旦的升旗活動移師南彰化，將於員林運動公園舉辦元旦升旗典禮，並搭配最知名的藤山步道元旦健走，開啟嶄新的2022年。

王惠美面對媒體提問指出，升格第七都對彰化縣來說，就是稅收增加，包含營業稅有50％、遺產稅也可以進縣庫，整體來說升格後財政應該會更好，相信升市後對於所有彰化縣民而言，尊榮感一定會更提高。

王惠美說，一府二鹿三艋舺，台南、台北都升格了，彰化縣就歷史、文化的層面也沒輸人家，況且北部已有新北、台北和桃園三都，在南部也有台南、高雄兩都，中部地區現在只有台中一個；若台中、彰化變成雙引擎的話，對於整體產業發展都是更好的。

若大新竹搶先彰化一步先升格，會不會讓人有種總統府在幫林智堅找工作的感覺？對此王惠美笑而不答，直說「不好說」，但強調，別的地方為了要不要升格吵得紛紛擾擾，但彰化不分藍綠立委、各政黨的民代，多數都支持升格，最沒有紛擾，且彰化縣不論人口等各方面條件都足夠，不必修法就能升格，更何況蔡總統最關心的風力發電產業，80％也都還是在彰化。

王惠美強調，彰化有許多傳產隱形冠軍，升格能促進整體發展，彰化人又沒有比人卡細漢，假如有資格的人沒辦法升格、沒資格的人卻都升格了，相信125萬多的彰化縣民都會是跟她一樣的感受。依照公文流程，彰化縣升格計畫上周就已經批核，今天就送出去了，希望內政部能盡快審議，彰化升格第七都，當仁不讓。